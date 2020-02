Sem espaço no Flamengo, atacante é oferecido ao Fortaleza; entenda a negociação

Rio - O Flamengo ainda busca soluções para dar rodagem a Lucas Silva em 2020. Recentemente, o atacante de 22 anos foi oferecido ao Fortaleza pelo próprio clube. A informação inicial é do site Diário do Nordeste - e confirmada posteriormente pelo LANCE!.



Com vastas opções para o ataque, o Rubro-Negro ofereceu Lucas Silva ainda no início de janeiro, quando o Leão do Pici se aproximou de outro Garoto do Ninho: Luiz Henrique. Este último, por sua vez, chegou a um acordo até o fim de 2021, indo para a capital cearense após os jogos em que esteve à disposição do Fla na Taça Guanabara.



Em relação a Luiz Henrique, o Fla ainda ficou com 40% do atleta. E Lucas Silva poderia ir em condições similares, mas Rogério Ceni optou por deixá-lo em stand by, tendo em vista que, hoje, não considera um atleta com as características de Lucas uma prioridade e, nos últimos dias, ainda viu o acerto com Madson, do Corinthians.



Além disso, Ceni gostaria de contar com jogadores com mais bagagem de Série A. No entanto, internamente, o nome dele não está totalmente descartado, segundo apurado pela nossa reportagem.



Por ora, Lucas Silva segue no Flamengo, que sonda outros clubes para negociá-lo. No último mês, o Gil Vicente, de Portugal, chegou a se interessar pelo jovem, mas as conversas não evoluíram.



Lucas Silva está nos profissionais do Flamengo desde 2018. Ao todo, soma 22 partidas, sendo quatro neste Carioca, e dois gols marcados. Este ano, aliás, viu a concorrência aumentar com as chegadas de Michael, Pedro e Pedro Rocha para o seu setor.