Flamengo x Del Valle: Rafinha chega ao Ninho para se concentrar e tem grandes chances de ser relacionado

O técnico Jorge Jesus pode ter um "reforço caseiro" para a final da Recopa-Sul-Americana, contra o Independiente del Valle, nesta quarta-feira, no Maracanã, às 21h30. Dúvida por conta de uma lesão leve na parte posterior da coxa esquerda, Rafinha chegou já pouco ao Ninho do Urubu para fazer parte da concentração para o duelo e tem grandes chances de ser relacionado, segundo apurou a reportagem. O Flamengo deve divulgar a lista oficial dos convocados na manhã desta quarta-feira.

Rafinha alimenta a expectativa dos torcedores e da comissão técnica depois de ter ido a campo nesta terça-feira para correr em volta do campo. O lateral-direito está fazendo tratamento intensivo para ter condições de atuar contra a equipe equatoriana.

Bruno Henrique e Rodrigo Caio fora de combate:

Jorge Jesus pode ter Rafinha, mas o mesmo não se pode dizer de Bruno Henrique e Rodrigo Caio. Tanto o atacante quanto o zagueiro estão fora da decisão diante do Del Valle e estão sendo preparados para a estreia do Flamengo na Copa Libertadores, no dia 4 de março, contra o Junior Barranquilla, às 21h30, na Colômbia.