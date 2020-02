Ídolo do Flamengo, ex-zagueiro Ronaldo Angelim é homenageado por escola de samba no Ceará

Fortaleza, Ceará - Ídolo do Flamengo, o ex-jogador Ronaldo Angelim foi homenageado pela escola de samba Águia de ouro, em Barbalha, no Ceará. O desfile, que aconteceu na noite desta terça-feira, emocionou os torcedores rubro-negros que foram ao Sambódromo Mestre Faniquim e acompanharam o enredo "A Águia voa com Angelim, do fundo do poço a glória no Maraca".



O autor do gol do título do Flamengo no Brasileiro de 2009 foi lembrado em seu estado natal. A escola de samba relembrou a trajetória do ex-zagueiro, de 44 anos, desde o seu nascimento em Porteiras, região no interior do estado, ao caminho no futebol.



Além do time carioca, Angelim também atuou no Fortaleza. O ex-atleta, que era elogiado por seu físico quando jogador, esteve no desfile e foi um dos destaques da escola de samba. Ao lado de duas mulheres fantasiadas, ele foi de rubro-negro para à avenida.



A Águia de Ouro, de Barbalha, fez uma homenagem muito bonita ao Ronaldo Angelim e ainda lembrou os garotos do Ninho do Urubu. pic.twitter.com/z32lQJZa8Q

— Antonio (@rudriguejr) February 26, 2020