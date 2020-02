Flamengo x Independiente Del Valle: prováveis times, onde ver, desfalques e arbitragem

Desta vez, o Rubro-Negro contará com o trunfo Gabigol, que estava suspenso no confronto de Quito (já que foi expulso na final da Libertadores de 2019). Por outro lado, Bruno Henrique e Rodrigo Caio, principalmente, estão lesionados e devem ser desfalques. Já Rafinha, outra dúvida, tem mais chances de atuar.O Del Valle, por sua vez, tentará calará o Maraca e fazer com que o clube da Gávea não vença o primeiro título continental da história em sua casa. Força máxima para propor o jogo e ser agressivo, como fez em seu território.Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)26/02/2020, às 21h30 (de Brasília)Fernando Rapallini (ARG)Diego Bonfa (ARG) e Gabriel Chade (ARG)Mauro Vigliano (ARG)62 mil ingressosDAZN ( saiba como assinar Diego Alves; Rafinha (João Lucas), Gustavo Henrique, Léo Pereira (Rodrigo Caio) e Filipe Luís; Willian Arão, Gerson, Arrascaeta e Everton Ribeiro; Pedro e Gabigol.Rafinha, Rodrigo Caio e Bruno Henrique​Jorge Pinos; Jhon Sánchez, Richard Schunke, Luis Segovia, Beder Caicedo; Cristian Pellerano, Alan Franco, Lorenzo Faravelli, Jacob Murillo; Fernando Guerrero, Gabriel Torres.