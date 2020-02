Zico posta foto com máscara contra Coronavírus: 'Recebendo mensagens para tomar cuidado'

"Recebendo muita mensagem aqui pra tomar cuidado com essa questão do Coronavírus. Esta semana, o Ministério da Saúde do Japão, em concordância com todas as entidades , cancelou todos os jogos ate 18/3. Falaram da importância dessas próximas duas semanas pra se ter uma ideia clara do que está acontecendo. Todas as medidas de cuidados básicos está sendo informado a população", e finalizou o craque:



"Em todos os estabelecimentos todos os funcionários usando máscaras, álcool para serem lavadas as mãos, evitar autógrafos, fotos, locais de muita aglomeração etc. Todos,sem pânico,mas atentos a importância do que está acontecendo pelo mundo."



Aos 66 anos, a relação do ex-camisa 10 com o Japão é antiga. Zico jogou no país entre 1991 e 1994, pelo Kashima Antlers, onde marcou 48 gols em 65 jogos. Além disso, o ex-atleta treinou por poucas partidas o time japonês em 1999, assim como comandou a seleção japonesa entre 2002 e 2006.