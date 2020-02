Hoje tem? Gabigol pode se tornar o maior artilheiro da história do novo Maracanã

Rio - Nesta quarta-feira, o Flamengo encara o Independente del Valle (EQU) pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana. Com desfalques de peso como Bruno Henrique fora da equipe na decisão, Gabigol é a principal esperança de gol para o Rubro-Negro. Se o camisa 9 balançar as redes, vai atingir mais uma marca expressiva.

Isso porque Gabigol está a um gol de se tornar, ao lado de Fred, o maior artilheiro do novo Maracanã, reinaugurado em 2013. Somando as partidas pelo Santos, e claro, pelo Flamengo, o atacante acumula 29 gols, enquanto o ex-Fluminense assinalou 30 vezes no novo estádio Jornalista Mário Filho.

Parceiro de ataque de Gabigol, Bruno Henrique é o terceiro maior artilheiro, com 24 gols marcados. Fechando o top-5 de maiores goleadores do novo Maracanã, aparece Henrique Dourado e Hernane. O primeiro, que atuou pelo Fluminense e Flamengo, marcou 23 gols, enquanto Brocador balançou as redes em 20 oportunidades.

Flamengo e Independente del Valle se enfrentam às 21h30 desta quarta-feira. O jogo de ida, no Equador, acabou empatado por 2 a 2. Ou seja, um empate pelo mesmo resultado leva a decisão para os pênaltis. Caso o Flamengo vença, será o campeão da Recopa Sul-Americana 2020. Vale lembrar que esse pode ser o primeiro título internacional do Rubro-Negro no Maracanã.

Confira o Top-5 artilheiros do "novo" Maracanã:



1º- Fred: 30 gols (27 pelo Fluminense; 3 pela Seleção Brasileira)

2º- Gabigol: 29 gols ( 26 pelo Flamengo; 3 pelo Santos)

3º- Bruno Henrique: 24 gols (23 pelo Flamengo; 1 pelo Santos)

4º- Henrique Dourad0: 23 gols (15 pelo Fluminense; 6 pelo Flamengo e 2 pelo Palmeiras)

5º- Hernane Brocador: 20 gols (todos pelo Flamengo)