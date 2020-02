'Hoje o Gabigol é mais ídolo do Brasil do que Neymar', afirma jornalista da ESPN

Rio - Em pouco mais de uma temporada, Gabigol já fez história com a camisa do Flamengo. Ao todo, o atacante já marcou 48 gols em 64 jogos. Durante o programa "Futebol na Veia", da ESPN Brasil, o comentarista Gian Oddi comparou a idolatria do artilheiro rubro-negro com Neymar.

"Hoje o Gabigol é mais ídolo do Brasil do que o Neymar. Ele é amado pela torcida do Flamengo, que é a maior torcida do Brasil. E isso já faz do Gabigol um jogador mais amado que o Neymar, que é um jogador que é mais odiado que amado. As enquetes que colocamos no ar dizem isso. É incrível como o Neymar jogando a bola que joga, sendo uma figura midiática e carismática, num certo sentido, consegue ter tanta rejeição."

Ainda durante o programa, Gian Oddi ressaltou que ser um atleta midiático interfere diretamente para sua idolatria: "Essa ação das crianças é legal. É legal vê o poder que um ídolo do futebol tem. Só que pra mim, essa ligação com as crianças tem menos a ver com futebol e mais com a figura midiática. Eu não sei se seria assim se o Gabigol fosse um cara de temperamento discreto. Vou usar um contra-exemplo de tudo isso. Um cara já do passado que é o Rivaldo. Se o Gabigol tivesse o temperamento do Rivaldo, eu não sei se seria assim com as crianças, mesmo ele fazendo os gols que faz", finalizou.