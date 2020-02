Rio - O Flamengo não pretende deixar passar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no dia 8 de março, em branco. O departamento de marketing e comunicação, em ação conjunta, pretende fazer uma transmissão na FlaTV, na partida contra o Botafogo, no dia 7 de março, totalmente feminina.



Segundo apurou a reportagem, a ideia é usar as duas repórteres da FlaTV, Luana Trindade e Julie Santos, e convidar uma narradora e uma comentarista para fechar o quadro de transmissão.



A partida diante do Botafogo está marcada para acontecer às 18h, no Maracanã, e será válida pela segunda rodada da Taça Rio.