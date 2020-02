Campeão da Recopa, Jorge Jesus tem mais títulos que derrotas pelo Flamengo

Rio - Após a vitória por 3 a 0 sobre o Independente del Valle (EQU) pelo jogo de volta da Recopa Sul-Americana, o Flamengo conquistou o terceiro título na temporada. Um dos principais responsáveis pelo sucesso rubro-negro, Jorge Jesus segue fazendo história.

Desde que Jesus assumiu o Flamengo, em julho de 2019, o Mister possui mais troféus levantados do que derrotas. Nesse período, o Rubro-Negro foi derrotado para Bahia, Emelec, Santos e Liverpool (ING), e conquistou cinco títulos: Copa Conmebol Libertadores, Campeonato Libertadores, Supercopa do Brasil, Taça Guanabara e Recopa Sul-Americana.

O próximo compromisso do Flamengo será no próximo sábado, quando o Rubro-Negro enfrenta o Cabofriense, às 18h. Apesar de ser visitante, o confronto acontece no Maracanã.