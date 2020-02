Rio - O Flamengo conquistou a Recopa Sul-Americana, mas novamente as declarações de Jorge Jesus acabaram sendo alvo de análise da imprensa esportiva. Em coletiva, o treinador afirmou que o clube carioca começou a ganhar títulos agora. A declaração incomodou o comentarista do SporTV, Carlos Eduardo Lino.

"Jorge Jesus não é insubstituível. O Flamengo é maior do que ele", afirmou. O jornalista Carlos Eduardo Mansur concordou com a opinião do seu xará. "É um discurso que tenta diminuir a história do clube para exatamente valorizar os seus feitos", disse.

Apesar disso, Mansur reconhece a importância do trabalho do português. Na opinião dele, caso Jorge Jesus deixe o Flamengo, o Rubro-negro terá dificuldade de encontrar um treinador do mesmo gabarito.