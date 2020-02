Ex-Barcelona, Cesc Fábregas brinca com Filipe Luis: 'No Brasil tem troféu toda semana?'

Rio - Desde que chegou ao Flamengo, na segunda metade de 2019, o lateral Filipe Luis tem colecionado títulos na carreira. Depois das conquistas da Supercopa do Brasil e Taça Guanabara, o jogador ergueu a taça da Recopa Sul-Americana na última quarta-feira. Amigo do atleta, o meia Cesc Fábregas, ex-Arsenal e Barcelona, brincou com Filipe em uma foto postada pelo lateral segurando o troféu.



“Outro? No Brasil tem troféu toda semana?”, disse Fábregas com um emoji de palmas. Filipe Luis respondeu o meia, explicando as conquistas e elogiando o amigo: "Supercopas, Cescky. Você também tem algumas (risos)", respondeu o lateral. No ano passado, o jogador do Flamengo já havia conquistado os títulos da Libertadores da América e Campeonato Brasileiro.



O Flamengo conquistou o título inédito da Recopa ao bater o Independiente del Valle por 3 a 0, com gols de Gerson (2) e Gabigol. Na próxima semana, a equipe faz a estreia na Copa Libertadores, contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa. Neste sábado, o time de Jorge Jesus volta a campo para enfrentar a Cabofriense pela primeira rodada da Taça Rio.