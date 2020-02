Flamengo: Bruno Henrique e Rodrigo Caio são dúvidas para a estreia na Libertadores

O Flamengo dificilmente terá Bruno Henrique e Rodrigo Caio à disposição na estreia do time na Libertadores, diante do Junior Barranquilla, no dia 4 de março (quarta-feira), às 21h30, na Colômbia. O atacante e o zagueiro se recuperam de lesões no joelho direito e no adutor da coxa esquerda, respectivamente, e são dúvidas para a lista de relacionados que viajarão no próximo domingo.

Os dois jogadores estão fazendo tratamento intensivo para ficarem 100% o quanto antes, mas, neste momento, a ideia é não levar o atacante e o zagueiro para a Colômbia. Bruno Henrique e Rodrigo Caio compareceram ao Maracanã, na última quarta-feira, na final contra o Recopa e assistiram à partida contra o Del Valle em um dos camarotes. A reportagem chegou a abordar o camisa 27 antes de a bola rolar para saber como está evolução da lesão, mas evitou falar e fez apenas um sinal de positivo. (veja o vídeo abaixo)

Bruno Henrique preferiu não falar sobre a lesão, mas caminha normalmente. O atacante desfalca o Flamengo nesta noite por conta de uma lesão no joelho direito. #ODia pic.twitter.com/QUOYZ2nRPI — Venê Casagrande (@venecasagrande) February 26, 2020

Rodrigo Caio, segundo pessoas que assistiram ao jogo perto do zagueiro, não mancava e caminhava normalmente. A lesão muscular na coxa esquerda foi considerada "grave" nos bastidores do Flamengo. Mas por ser tratar de um jogador dedicado quando precisa tratar contusões e costuma retornar aos jogos antes dos prazos estabelecidos internamente.

Depois do 'sacrifício', o tratamento:

Depois de sofrer lesão "leve" na parte posterior da coxa esquerda, Rafinha era dúvida para a final da Recopa, na última quarta, mas o lateral-direito admitiu 'sacrifício' para poder ajudar o Flamengo na decisão, atuou durante os 90 minutos e ressaltou que agora precisará 'tratar e cuidar'.

"Tenho que me tratar e cuidar agora. Foi uma decisão difícil, mas fiz questão de participar porque era uma final. O Mister e o departamento médico me passaram confiança. Vim para jogar, sei das minhas responsabilidades, já tenho 34 anos e estou acostumado a decisões. Eu sabia que tinha que estar presente, jogar e que ajudaria muito, o que foi que aconteceu. Vim no sacrífico", disse o lateral na zona mista do Maracanã.

Com isso, Rafinha deve ser um dos poupados na estreia do Flamengo na Taça Rio, neste sábado, contra a Cabofriense, no Maracanã, às 18h.