O início da temporada de 2020 tem sido muito especial para os torcedores. Só no mês de fevereiro, o Flamengo conquistou a Supercopa do Brasil, a Taça Guanabara e a Recopa Sul-Americana, além de embolsar R$ 10,1 milhões com premiações. Mas, nos próximos dias, os rubro-negros podem ter mais uma boa notícia. Um dos representantes do técnico Jorge Jesus desembarcará no Rio na quinta-feira para dar continuidade às negociações na renovação de contrato do técnico português.

O atual vínculo termina no dia 31 de maio, e as partes entendem que a hora para esquentar as tratativas sobre a extensão de contrato chegou. Passado o momento de euforia e comemoração, o estafe de Jesus e a diretoria querem retomar as conversas, apesar do contato ter sido contínuo entre as pessoas envolvidas.



Existe o interesse mútuo, mas os representantes de Jesus entendem que precisam chegar a um entendimento com o Flamengo “sobre tudo” que envolve acerto salarial, novo tempo de contrato, cláusulas e bonificações por títulos. Porém, na concepção das pessoas que tomam conta da carreira do português, há fatores que não são tangíveis, mas tão importantes quanto. Eles fazem questão de citar o retorno que o Flamengo teve desde a chegada do treinador, não só em títulos, mas em receitas, valorização do nome do clube e, principalmente, dos ativos. Todos esses elementos serão levados em consideração nas conversas.

O Flamengo vê a renovação de contrato do treinador como uma continuidade do projeto “rumo ao bi mundial”. A ideia nos bastidores é oferecer um vínculo até dezembro de 2021 e há muito otimismo para um final feliz.