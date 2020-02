Rio - Elenco e diretoria do Flamengo se reuniram, na noite da última quinta-feira, em uma casa de festas na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, para comemorar os títulos conquistados recentemente e o aniversário de 35 anos do meia Diego Ribas.

Durante o evento, os jogadores rubro-negros voltaram a provocar o Palmeiras. Assim como foi feito após a conquista da Libertadores, no ano passado, Gabigol e Rafinha apareceram cantando o hit "O Palmeiras não tem Mundial". O momento tem circulado em vídeos nas redes sociais.