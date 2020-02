Rio - O desempenho do meia Gerson vem impressionando alguns jornalistas. Durante o "Seleção SporTV", desta quinta-feira, o apresentador André Rizek defendeu o camisa 8 do Flamengo como titular da Seleção e disse que, hoje, o vê à frente de todos os outros volantes convocados por Tite.

"Está na hora de jogar os que estão melhores. O Tite prefere morrer abraçado com Coutinho, ao Fernandinho na Copa do Mundo, sendo que tem gente jogando melhor. O Gerson, hoje, está jogando melhor do que os volantes que ele convoca. Eu acho que falta ao Tite justamente respeitar quem é testado e aprovado. Material humano não falta", disse Rizek.

Gerson já chama atenção de Tite há algum tempo. No entanto, não foi convocado no ano passado por conta da grande quantidade de jogos decisivos do Flamengo, que estava envolvida na reta final da Libertadores e do Brasileirão.