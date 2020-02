Rio - O apresentador Neto não gostou nada das provocações feitas pelos jogadores do Flamengo ao Palmeiras. Durante "OS Donos da Bola" desta sexta-feira, o ex-jogador criticou a postura de Rafinha e Gabigol, que novamente apareceram cantando a música "o Palmeiras não tem Mundial".

"Rafinha, você fazia isso que você está fazendo agora quando jogava no Coritiba, contra o Athletico-PR, contra o Paraná? Você faltava com respeito com os clubes? E eu gosto para caramba de você. Gabigol, você fazia isso quando jogava no Santos, contra o Palmeiras, contra o Corinthians, contra o São Paulo? Vocês faziam isso? Vocês não acham que estão muito metidos não? Vocês não acham que estão passando do limite? Você, Gabigol, e você, Rafinha, não acham que isso pode fazer com que torcedores briguem entre eles? Vocês não acham que é falta de respeito com o Palmeiras o que vocês estão fazendo toda hora?", disparou o apresentador, que completou:

"Vocês estão deixando o Flamengo tão soberbo, tão antipático... O Flamengo nunca foi isso. O Flamengo é o time do povo, como é o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo, o Santos, o Fortaleza... Vocês estão muito chatos, velho! (...) Será que vocês não vão tomar uma enquadrada daqui a pouco não? Será que vocês não estão passando do limite com isso? Toda hora ficar enchendo o saco. Vocês acham que o Flamengo é o quê? Há cinco meses, vocês jogavam em Volta Redonda."