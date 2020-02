Rio - Conhecer o seu ídolo com certeza é uma das melhores experiências que uma criança pode ter. E é isso que a "Associação Beneficiente AMAR" pretende fazer com cerca de 20 jovens do projeto social, que tem sonho de entram em campo com os jogadores do Flamengo. Apesar do clube ter liberado para a partida contra o Cabofriense, neste sábado, a associação possui um obstáculo em seu caminho.

Isso porque nem todas as crianças tem short preto ou branco, que é obrigatório para a entrada em campo com os jogadores e custa cerca de R$ 20. Com isso, a colaboradora do projeto, Bruna Araújo está buscando alternativas para a situação. A estudante de 26 anos afirmou que conseguiu alguns shorts emprestados, mas o objetivo é arrecadar o dinheiro necessário para comprar um short para cada jovem (R$ 400).

Apesar de ser visitante, o Flamengo encara o Cabofriense no Maracanã, pela estreia na Taça Rio. Vindo de título da Recopa Sul-Americana, o terceiro na precoce temporada, o Rubro-Negro deve ter o apoio de sua torcida mais uma vez. A partida acontece neste sábado, às 18h.

Matéria de Felipe Gavinho e Lucas Oliveira sob a supervisão de Pedro Logato