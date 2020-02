Durante a última janela de transferência, o Flamengo esteve próximo de acertar a transferência do atacante Lucas Silva para o Gil Vicente, de Portugal. Como o jogador dificilmente será aproveitado pelo técnico Jorge Jesus, a diretoria facilitou e aceitou negociar com o clube português. Mas, o atleta e o seu estafe não quiseram dar continuidade às tratativas por conta das condições propostas pela equipe europeia.

A oferta feita pelo Gil Vicente ao Flamengo para ter Lucas Silva foi a seguinte: adquirir 35% dos direitos econômicos do jogador dos 75% que os cariocas têm direito, além de 'morder' 15% dos 25% que o atacante tem o poder, totalizando 50%. Com isso, a 'pizza' ficaria fatiada desta forma: 50% do time português, 40% do Rubro-Negro e 10% do jogador.

Mas, o que mais incomodou Lucas Silva e a sua família foi que a oferta salarial do time português era menor do que os vencimentos atuais no Flamengo. No entendimento deles, se os valores mensais fossem, ao menos, iguais aos atuais, o negócio poderia ser vantajoso e ter dado certo. Como a proposta salarial não foi elevada, o atleta decidiu por permanecer no Rubro-Negro para estudar novas possibilidades.

O fato de o negócio não ter sido concretizado frustou, por momento, as pretensões do Flamengo, que deseja negociar Lucas Silva antes do meio do ano, quando ele estará livre para assinar pré-contrato, já que o atual vínculo com o Rubro-Negro vai até dezembro deste ano. A ideia é conseguir retorno financeiro com o jogador que é cria da base do clube.

Em 2020, Lucas Silva disputou quatro jogos, mas todos foram no período em que a equipe foi comandada por Mauricio Souza, quando a maioria dos jogadores do elenco principal e o técnico Jorge Jesus estavam de férias. Desde que o português retornou ao comando do time, o atacante não foi relacionado.



Embora não esteja sendo aproveitado, Lucas Silva foi inscrito na Libertadores. Nesta sexta-feira, o Flamengo divulgou a lista dos 30 nomes. Como o elenco principal, atualmente conta com 34 jogadores, quatro ficaram fora. São eles: o zagueiro Rafael Santos, o volante Hugo Moura, o meia Pepê e o atacante Lázaro.