O Flamengo divulgou nesta sexta-feira a lista dos 30 jogadores inscritos para a primeira fase da Libertadores da América 2020. Aos olhos do torcedor, o fato pode ser apenas um protocolo cumprido pelo clube, mas para César é um momento histórico: o goleiro de 28 anos se tornou o jogador com mais participações no torneio sul-americano na história do time rubro-negro, com seis no total.

Segundo levantamento feito pela reportagem, César esteve presentes nas campanhas do Flamengo na Libertadores nas seguintes temporadas: 2012, 2014, 2017, 2018, 2019 e 2020. Até o ano passado, o goleiro estava empatado com o lateral-direito Léo Moura, que participou do campeonato pelo Rubro-Negro em 2007, 2008, 2010, 2012 e 2014.

Em 2019, César foi importante na Libertadores e entrou na "fogueira" quando Diego Alves se machucou. O reserva foi acionado na derrota para a LDU, fora de casa, no segundo tempo, quando o Rubro-Negro já perdia por 2 a 1. Na última rodada da fase de grupos, também longe do Rio de Janeiro, o camisa 37 foi titular no empate em 0 a 0 com o Peñarol, no Uruguai, partida que sacramentou a classificação da equipe às oitavas de final.

Nos demais anos em que esteve presente na lista de inscrição na Libertadores pelo Flamengo, César não entrou em campo. Do atual elenco, Renê, Arão e Diego, com quatro disputas de Libertadores pelo Rubro-Negro (2017, 2018, 2019 e 2020), são os atletas que se aproximam do goleiro na marca histórica.