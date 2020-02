Rodrigo Caio e Bruno Henrique vão desfalcar o Flamengo na estreia da Libertadores

Rio - Atual campeão da Libertadores, o Flamengo irá ter desfalques na partida de estreia da edição da competição deste ano. Lesionados, Rodrigo Caio e Bruno não foram relacionados para o duelo o Junior Barranquilla, na Colômbia.

Os dois não foram a campo no treino desta sexta-feira no Ninho do Urubu. O lateral-direito Rafinha, que sentiu dores no jogo do título da Recopa na última quarta contra o Del Valle, ficou na fisioterapia e ainda é dúvida.



Flamengo e Junior Barranquilla se enfrentam na próxima quarta-feira, às 21h30. Barcelona de Guayaquil e Independiente del Valle, o campeão da Sul-Americana, também estão na chave.