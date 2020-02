Edmundo questiona Gabigol como artilheiro do novo Maracanã: 'O que Zico e Dinamite fizeram não vale nada?'

Rio - Com o gol da última quarta-feira, diante do Independiente Del Valle, Gabigol se tornou o maior artilheiro do novo Maracanã. No entanto, para o comentarista Edmundo, os números antigos do estádio não deveriam ser ignorados.

"Vou fazer uma reforma lá na minha casa, também. Aí vai chamar 'nova minha casa' e eu vou esquecer IPTU, conta de luz, conta de água. Só vai valer da reforma em diante. O que o Zico fez, o que o Roberto Dinamite fez no Maracanã não vale nada. Só existe 'novo Maracanã'. Eu nunca fiz gol no Allianz Parque. Nem no novo Maracanã. No Maracanã que eu fiz não existe. Acabou o Maracanã", reclamou o ex-jogador durante o "Expediente Futebol".

Gabigol voltará a atuar no estádio neste sábado, quando o Flamengo enfrenta a Cabofriense, às 18 horas, pelo Campeonato Carioca.