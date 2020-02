Bruno Henrique, do Flamengo, é parado em Lei Seca e polícia investiga se CNH apresentada é falsa

Rio - O atacante Bruno Henrique, do Flamengo, se envolveu em uma polêmica na madrugada deste sábado. De acordo com o site "Globo Esporte", o jogador foi parado em uma blitz da Lei Seca na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, e apresentou uma habilitação de São Paulo que não constava no sistema do Detran. Uma perícia investigará se o documento é falso ou se houve um erro no sistema.

De acordo com informações do delegado Giniton Lages, da 16ª DP (Barra da Tijuca), caso seja comprovado que o documento é falso, o atacante do Flamengo poderá ser indiciado. A lei prevê pena de até seis anos de reclusão para uso de documento falso.

Segundo a publicação, Bruno Henrique se recusou a realizar o teste do bafômetro e foi multado. Ele só deixou o local após a chegada de um outro condutor para o veículo.