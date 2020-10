Domènec Torrent comanda o Flamengo de olho no topo divulgação / flamengo

Por Venê Casagrande

Rio - O Flamengo voltará a campo neste domingo para pegar o Corinthians, às 16h, na Arena Neo Química, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para este duelo, existia a expectativa da torcida rubro-negra de ver Diego Alves e Pedro Rocha retornarem à lista de relacionados, mas não será dessa vez. Ambos continuarão sendo desfalques no Rubro-Negro.

O goleiro torceu o joelho esquerdo no treinamento de quarta-feira e sofreu um edema no local. O atacante trabalha a parte física após se recuperar de uma grave contusão na parte posterior da coxa esquerda. Existe a possibilidade de Diego Alves e Pedro Rocha retornarem na quarta-feira, quando o Flamengo pega o Junior Barranquilla, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores.

Publicidade

Diego Alves não disputa uma partida oficial desde 30 de agosto, quando machucou o ombro. Pedro Rocha se lesionou no dia 5 de setembro e não entra em campo desde então. Os dois jogadores, inclusive, vivem momentos contratuais parecidos: o vínculo chega ao fim em dezembro. A diretoria conversa com o empresário do camisa 1 tenta uma renovação. No caso do camisa 32, a cúpula tenta a extensão de empréstimo - o jogador pertence ao Spartak, da Rússia - até agosto de 2021.