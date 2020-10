A equipe do Flamengo venceu a do Corinthians por 5x1, em partida válida pela décima sétima rodada do Campeonato Brasileiro 2020, realizada na Neo Química Arena, Zona Leste de São Paulo, neste domingo (18). MIGUEL SCHINCARIOL/ESTADÃO CONTEÚDO

Por O Dia

O Flamengo voltou a vencer no Campeonato Brasileiro. Pela 17ª rodada da competição, o Rubro-Negro visitou o Corinthians na Arena Neo Química e goleou a equipe paulista por 5 a 1, com o time carioca fazendo uma grande exibição. Os gols foram marcados por Everton Ribeiro, Vitinho, Natan, Bruno Henrique e Diego. O zagueiro Gil descontou para os donos da casa. Caso Internacional e Atlético-MG tropecem, o time carioca termina a jornada na liderança da competição nacional

Antes de a partida começar, o árbitro Leandro Vuaden concedeu um minuto de silêncio em homenagem ao Dia do Médico. Assim que a bola rolou, deu para perceber que o jogo seria animado. Logo aos três minutos, o Corinthians levou perigo. Otero recebeu de Camacho, deu uma finta espetacular para deixar Felipe Luis e Gerson no chão e lançou Vital, que chutou, mas a zaga adversária botou para escanteio.

Publicidade

Logo depois, o Flamengo abriu o placar, mas foi invalidado após análise do Var. Vitinho recuperou a bola na lateral direita, armou o contra-ataque e encontrou Everton Ribeiro, que recebeu na entrada da área e tentou a finalização. A bola desviou na marcação e sobrou para Pedro na cara do goleiro Cássio para só deslocar no cantinho e abrir o placar. O árbitro, porém, marcou saída de bola na lateral no momento em que Vitinho desarmou o adversário.



O Flamengo não se abalou e manteve a postura ofensiva. Vitinho, que fez um ótimo primeiro tempo, recebeu bom passe na entrada da área e abriu com Pedro, mas a bola escapou do atacante e ficou com a defesa corinthiana. O Rubro-Negro tanto pressionou que conseguiu marcar. Filipe Luís recebeu bom passe na esquerda de Bruno Henrique, ajeitou e cruzou na cabeça de Everton Ribeiro, que ganhou com facilidade de Piton no alto e cabeceou no cantinho para abrir o placar. Depois, Gustavo Henrique machucou levou pancada no testículo, pediu para ser substituído e deixou o campo sangrando no local.

Publicidade

Antes do fim do primeiro tempo, o Flamengo teve a chance de ampliar o marcador. Everton recebeu na intermediária, ajeitou e rolou para Vitinho, que chegou batendo por cima do gol, levando perigo a Cássio. Mas ainda deu tempo para Bruno Henrique receber um cartão amarelo. Como o camisa 27 estava pendurado, ele está suspenso no próximo jogo do Fla no Brasileirão, que será contra o Internacional, no Beira Rio.

No segundo tempo, o roteiro do jogo seguiu o mesmo. O Flamengo dono do jogo, tendo a posse de bola e não deixando o Corinthians respirar. E, nos primeiros quinze minutos, o Rubro-Negro fez mais dois gols, com Vitinho e Natan. Everton Ribeiro cortou com maestria Otero, que deu o bote seco, arrancou com espaço e rolou para Vitinho, que ajeitou e mandou no cantinho, da entrada da área, para marcar um belo gol.

Publicidade

Quando o Timão ameaçou uma reação, o jovem zagueiro jogou um banho de água fria nos jogadores paulistas. Everton Ribeiro bateu escanteio aberto, na segunda trave, e Natan, com facilidade, ganhou no alto de Fagner e Everaldo e cabeceou no cantinho do gol. Foi o primeiro do jovem zagueiro pelo elenco profissional.

O Corinthians ameaçou uma reação, ao marcar um gol com Gil. Após cruzamento, Hugo Neneca saiu mal e o zagueiro subiu mais que os adversários e diminuiu para o time paulista. Mas a comemoração durou pouco tempo. Em um ótimo contra-ataque, o Rubro-Negro chegou ao quarto. Isla recebeu na direita, cruzou rasteiro, Pedro tentou, e a bola sobrou para Bruno Henrique, que só empurrou para dentro do gol.

Publicidade

Antes do apito final, ainda teve para mais um na goleada do Flamengo sobre o Corinthians. Em erro na saída de bola do Timão, o meia Diego aproveitou e fechou o caixão para o Rubro-Negro. Agora, a equipe carioca vira a chave e volta a pensar na Libertadores. Na quarta, o adversário é o Junior Barranquilla, pela última rodada da fase de grupos da competição sul-americana.