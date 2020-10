Camisa Flamengo Reprodução Flamengo

Por O Dia

HUGO: Saiu mal no gol do Corinthians, mas fez boas defesas ao longo da partida. NOTA 6

Publicidade

ISLA: Mais uma grande partida o chileno, principalmente nos cruzamentos. Não deixa os torcedores sequer sentir saudades de Rafinha. NOTA 7,5

Publicidade

GUSTAVO HENRIQUE: Fazia um bom jogo até ser substituído no primeiro tempo após machucar o testículo. NOTA 6

NOGA: Entrou bem no jogo e mostrou entrosamento com Natan. NOTA 7

Publicidade

NATAN: Partida segura, ótima noção tática e foi presenteado com um gol, o primeiro pelo elenco profissional. NOTA 7,5

Publicidade

FILIPE LUÍS: Mais uma partida digna de craque. Deu assistência e tirou o sono de Fagner, que não conseguiu ir ao ataque. NOTA 7,5

Publicidade

THIAGO MAIA: Um leão na marcação. Deu proteção ao setor defensivo rubro-negro. Mais uma ótima partida do camisa 33. NOTA 7,5

ARÃO: Entrou o fim. SEM NOTA

Publicidade

EVERTON RIBEIRO: Deitou e rolou no campo. Fez gol, deu assistência e comandou as armações das jogadas do Flamengo. NOTA 9

RAMON: Entrou no fim. SEM NOTA

Publicidade

VITINHO: Uma exibição para lavar a alma. Depois de conviver com críticas de torcedores, o atacante fez uma grande partida, fez gol e mostrou que pode ser uma peça importante. NOTA 8,5

DIEGO: Entrou no fim, aproveitou bobeada da zaga adversária e fez um gol. NOTA 7

Publicidade

BRUNO HENRIQUE: Não fez uma boa partida. Errou passes que não costuma errar, mas marcou um gol. NOTA 6,5

Publicidade





PEDRO: Não fez gol, mas fez bem o papel de centroavante, segurando a bola quando necessário. NOTA 7

Publicidade

LINCOLN: Foi acionado nos instantes finais e mostrou vontade e raça. NOTA 6

DOMÈNEC TORRENT: Deu um nó tático em Vagner Mancini, venceu e convenceu, com uma exibição digna de aplausos. NOTA 8