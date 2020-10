Domènec Torrent divulgação / flamengo

São Paulo - O processo de evolução do Flamengo tem agradado ao treinador Domènec Torrent. Bastante feliz com o resultado conquistado diante do Corinthians, o espanhol afirmou que a equipe rubro-negra está a cada dia melhor.

"Jogamos com muita rapidez, o que sempre peço e gosto muito. Esse time cada dia joga mais automaticamente. Quando acontece, ficamos felizes. Eles se divertem em campo. Nós todos estamos satisfeitos", afirmou.

Apesar dos elogios, o Dome pregou cautela no comando do Flamengo. A goleada por 5 a 1 diante do Corinthians veio logo após o empate contra o Bragantino, vice-lanterna do Brasileiro, em casa, o que acabou fazendo com que a sua equipe fosse novamente criticada.

"Vamos pouco a pouco. Há três dias empatamos e também foi a cara do Dome. Precisamos melhorar a bola parada. Esses dez minutos que todos os times do mundo se desconectam. Precisamos de pré-temporada, tempo... Só trabalhamos juntos talvez 11 dias, mas cada dia estamos mais felizes com o time. Sabemos que precisamos defender melhor. Vamos com humildade", disse.