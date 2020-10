Neto Divulgação/Band

Por MH

Publicado 19/10/2020 09:22 | Atualizado 19/10/2020 20:51

São Paulo - O ídolo do Corinthians e atual apresentador da Band, Neto, se irritou com o desempenho da equipe paulista na goleada para o Flamengo. Antes do apito final no duelo realizado em São Paulo, ele pediu ao Fredy Júnior para que apresentasse o pós-jogo na transmissão realizada pela Rádio Craque Neto, no YouTube.

O Corinthians vive um momento bastante complicado no Brasileiro. Na 14ª colocação, o perigo da zona de rebaixamento se aproxima a cada rodada. Neste domingo, em casa, a equipe paulista acabou goleada pelo Flamengo por 5 a 1.

O resultado fez o Rubro-negro chegar aos 34 pontos. No momento, a equipe está na segunda colocação, atrás do Internacional apenas do critérios de desempate. Porém, o Atlético-MG tem dois jogos a menos que as duas equipes.