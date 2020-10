Mauro Cezar Pereira Reprodução

Rio - Após a goleada do Flamengo sobre o Corinthians por 5 a 1, o comentarista da ESPN Brasil, Mauro Cezar Pereira, saiu em defesa do treinador Domènec Torrent. Na opinião dele, o espanhol tem recebido críticas acima do tom no comando do clube carioca.

"A má vontade com ele (Dome) é evidente, é inversamente proporcional à boa vontade que havia com alguns técnicos aí até outro dia e que há com o Felipão, que foi contratado agora no Cruzeiro e parece que vai chegar depois de um trabalho maravilhoso. Essa história de ‘o Jesus falava isso, o Jesus falava aquilo’, o Jesus não teve Covid, os jogadores não tiveram Covid, o João de Deus, que é o auxiliar dele, não teve Covid, não existia Covid ano passado", afirmou.

Mauro Cezar Pereira continuou a afirmar que o treinador espanhol chegou ao Flamengo em uma temporada bem diferente do normal e por conta disso é natural que suas dificuldades sejam maiores.

"Não teve jogo terça e quinta, então esse papinho de ‘ah ele falava que descansava quinta e sexta e jogava domingo’, não tem nem como descansar quinta e sexta, porque jogou terça, jogou quinta, jogou no sábado e joga também no domingo. É zombar da inteligência alheia defender esse tipo de ideia. Críticas todo mundo pode fazer, mas as críticas têm que ser minimamente honestas", disse.