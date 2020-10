Nicolas De La Cruz é um dos destaques do River Plate (Foto: Alejandro Pagni/AFP)

Por Venê Casagrande

Publicado 19/10/2020 14:32 | Atualizado 19/10/2020 14:41

Rio - Na ausência de Everton Ribeiro e Arrascaeta, ambos convocados para as suas respectivas Seleções, a torcida do Flamengo pediu a contratação de um jogador para o meio de campo. O nome do uruguaio Nicolas de la Cruz, meia do River Plate, ganhou força entre os rubro-negros, mas a animação durou pouco.

Nesta segunda-feira, a reportagem entrou em contato com Marcos Braz, vice de futebol do Flamengo, para perguntar se, de fato, o Rubro-Negro tem interesse em De la Cruz. A resposta do dirigente foi curta e direta:

"Não procede".

De la Cruz tem 23 anos e está no River Plate desde 2016, quando foi contratado pelo time argentino junto ao Liverpool Montevidéu, do Uruguai. O contrato do meia com a equipe vai até junho de 2021. O valor de mercado do jovem, segundo o site Transfermarkt, especialista em mercado da bola, é de 12 milhões de euros, cerca de 75 milhões de reais pela cotação do dia.