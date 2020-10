Gustavo Henrique não estará à disposição de Dome na Libertadores Fabio Costa/Agencia O Dia

Por Venê Casagrande

Publicado 19/10/2020 14:57 | Atualizado 19/10/2020 14:58

Rio - O técnico Domènec Torrent irá priorizar o duelo com o Internacional no próximo final de semana e poupará alguns jogadores da partida contra o Junior Barranquilla, na quarta-feira, no Maracanã, pela Libertadores. Um jogador, entretanto, ficará ausente de maneira forçada. O zagueiro Gustavo Henrique, machucado, está fora do confronto.

O zagueiro machucou o testículo na goleada sobre o Corinthians por 5 a 1, no último domingo, e tem a suspeita de lesão no adutor da coxa direita. O jogador fará exames médicos no fim d atarde desta segunda-feira para saber a gravidade da lesão. Como não sente dores e anda normalmente, a tendência é que tenha apenas edema no local.

O Flamengo não trabalha com prazo de retorno, mas a expectativa interna é que o jogador fique liberado para pegar o Internacional no próximo domingo. Na ausência de Gustavo Henrique, Dome tem À disposição para atuar pelo lado direito da zaga o garoto Noga, quem entrou no jogo contra o Corinthians no lugar do camisa 2, e Thuler, que teve atuação apagada diante do Bragantino na última quinta-feira.