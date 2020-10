Natan, zagueiro do Flamengo Divulgação

Por O Dia

Publicado há 2 segundos

Rio - Destaque nas últimas semanas pelo Flamengo, o zagueiro Natan, das categorias de base Rubro-Negra, marcou seu primeiro gol com a camisa do clube no último domingo, contra o Corinthians. Em entrevista o portal 'A Gazeta', o pai e a mãe do defensor de 19 anos comentaram a alegria de ver o filho brilhar com o Fla.

Publicidade



“Sempre falei com ele: ‘Meu filho, se você tem talento, seu sonho não vai acabar. Tudo tem o tempo de Deus, e vai chegar. Pode acreditar’. Muita gratidão por tudo que ele viveu e está vivendo ainda”, disse Eliane da Conceição. Antes do Flamengo, Natan somou passagem pelas bases do Rio Branco, Vitória e Ponte Preta.



“Valeu a pena o sacrifício que a gente fazia debaixo de chuva, debaixo de sol (para levar Natan aos treinos). É gratidão mesmo. Temos que agradecer muito a Deus e pedir para Ele dar bastante força ao Natan”, disse o pai do zagueiro, Severino de Souza, que o levava para os treinamentos em escolinhas do Espírito Santo.