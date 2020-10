Ramon, um dos jovens do Flamengo, teve boa atuação Divulgação

Por Venê Casagrande

Publicado 19/10/2020 19:15 | Atualizado 19/10/2020 19:38

Rio - O Jornal O Dia informou mais cedo que o Flamengo tenta a liberação do lateral-esquerdo Ramon do período de treinamento com a Seleção Sub-20 no período de 21 a 31 de outubro. A CBF, entretanto, é contrária e pretende não atender o pedido do Rubro-Negro, pelo menos é o que garante o coordenador da base, Branco.



Em contato com a reportagem, Branco disse que não vai liberar Ramon e explicou o porquê de não atender o desejo do Flamengo.



"Vários (clubes) pediram liberação de jogadores. Se eu liberar um, tenho que liberar todos. Não posso beneficiar ninguém", disse Branco em rápido contato pelo telefone.



Caso Ramon se apresente, de fato, à Seleção Sub-20, o lateral-esquerdo irá desfalcar o Flamengo em três partidas: Júnior Barranquilla, dia 21, pela Libertadores; Internacional, dia 25, pelo Brasileirão; Athletico, dia 28, pela Copa do Brasil.