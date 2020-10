Rodrigo Caio e Gabigol Alexandre Vidal / Flamengo

Por O Dia

Publicado há 1 segundo

Rio - O técnico Domènec Torrent, neste momento, não conta com sete jogadores, que estão entregues ao departamento médico ou à preparação física. Diego Alves, João Lucas, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Arrascaeta, Pedro Rocha e Gabigol. A reportagem, portanto, decidiu trazer o panorama de momento dos atletas citados e o possível prazo de retorno aos gramados.

Diego Alves (edema no joelho): Fez um trabalho leve no campo, à parte, nesta segunda-feira, com os preparadores físicos. Chance mínima de ser relacionado na quarta-feira, contra o Junior Barranquilla.



João Lucas (lesão muscular na coxa): Faz trabalho no campo e na academia na observação de fisioterapeutas. Tem a possibilidade de retornar no domingo, contra o Internacional.



Rodrigo Caio (recondicionamento físico): faz trabalhos específicos de fortalecimento muscular e dificilmente será relacionado para pegar o Junior Barranquilla. A tendência é que volte no final de semana, contra o Colorado.



Gustavo Henrique (lesão no testículo): sofreu um trauma no testículo, na partida contra o Corinthians, e tem suspeita de lesão no adutor. Realizou exame médico nesta segunda-feira e saberá no treino de terça-feira se tem contusão no local ou "apenas" edema.



Arrascaeta (lesão muscular na coxa): Nesta segunda-feira trabalhou, pela primeira vez, com os demais jogadores, mas foi apenas na primeira parte, no aquecimento. Está sendo preparado para o duelo com o Inter, no final de semana.



Pedro Rocha (lesão na coxa esquerda): É a mesma situação de João Lucas. Faz trabalhos sob a supervisão de fisioterapeutas. Expectativa que retorne contra o Internacional.



Gabigol: Ainda está na fisioterapia e sequer iniciou a transição. O atacante corre contra o tempo para ficar à disposição no dia 28, contra o Athletico, pela Copa do Brasil.