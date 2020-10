Michael comemorando um dos títulos da Copa São Paulo pelo Flamengo Reprodução Instagram

Por Venê Casagrande

Publicado 19/10/2020 22:17 | Atualizado 19/10/2020 22:19

O lateral-esquerdo Michael Rangel se despediu oficialmente do Flamengo nesta segunda-feira, segundo apurou a reportagem do jornal O Dia. Com 21 anos, o jogador era destaque das categorias de base do Rubro-Negro, ostenta convocações para a seleção brasileira e dois títulos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, em 2016 e 2018, e Brasileiro Sub-20, em 2019.

No começo do ano, Michael Rangel ia ser emprestado ao Red Bull Bragantino, mas não foi aprovado nos exames médicos, e a negociação não foi concretizada. Segundo o site Transfermarkt, o contrato do lateral-esquerdo com o Rubro-Negro iria até dezembro de 2021. Fontes da reportagem garantem que o jovem está indo para o futebol de Israel.

Michael Rangel estava desde os tempos de Sub-15 no Flamengo. A sua melhor temporada foi em 2018, quando disputou 26 partidas e marcou três gols. Em 2017, pela Seleção, ele participou do Torneio de Toulon, e foi titular nos três jogos da competição amistosa.