Flamengo ultrapassou o Atlético-MG de forma momentânea Foto de Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Rio - A derrota do Atlético-MG para o Bahia, em Salvador, fez com que a equipe de Jorge Sampaoli fosse ultrapassada de forma momentânea pelo Flamengo e pelo Internacional. O Galo ainda tem um jogo a menos. No entanto, na opinião do jornalista Juca Kfouri, a partida mostrou porque a equipe mineira não tem o nível do Rubro-negro.

"O Galo perdeu por 3 a 1 do Bahia depois de fazer primeiro tempo primoroso, mas apenas um gol, e perder três gols feitos nos primeiros 20 minutos do segundo tempo. Daí errou uma vez e sofreu o empate. Errou a segunda vez e tomou a virada para, já entregue tomar o 3 a 1, cair para terceiro lugar, embora com um jogo a menos que Inter e Flamengo. Não significa que vá perder o título que persegue há 50 anos por isso, mas deixou clara a diferença de seu time para o do Flamengo, outro dos favoritos", afirmou.

Na opinião de Juca, o Flamengo quando joga bem não é derrotado por nenhum adversário, por conta da sua superioridade técnica perante aos outros rivais. Algo que não acontece com o Atlético-MG.

"Não há hipótese de o Flamengo jogar bem e perder. Quando joga bem, o Flamengo vence e não dá chances ao adversário. O Rubro-negro é mais maduro, mais entrosado, tem elenco mais poderoso e mais jogadores decisivos que o Galo", opinou.