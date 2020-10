Flamengo vive grande momento na temporada Gilvan de Souza

Por O Dia

Publicado 20/10/2020 13:33 | Atualizado 20/10/2020 13:45

Rio - Apesar da goleada sobre o Corinthians, o Flamengo não assumiu a liderança do Brasileiro. Na ponta está o Internacional, que derrotou o Vasco, e lidera pelos critérios de desempate. Porém, de acordo com o site "FiveThirtyEight", a equipe de Domènec Torrent disparou como a que tem mais chances de ser campeã do Brasileiro.

O Rubro-negro tem 53 % de possibilidades de título, contra 16% do Colorado. Na terceira colocação, com um jogo a menos que os dois rivais, o Atlético-MG aparece em seguida com 15%. Em quarto lugar, o São Paulo aparece em seguida com 10 %.

Flamengo e Internacional vão se enfrentar no próximo domingo pelo Campeonato Brasileiro. A partida acontece em Porto Alegre, às 18h15. O Atlético-MG recebe o Sport, um dia antes, no Mineirão