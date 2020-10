Flamengo derrotou o Junior na Colômbia AFP

Por O Dia

Rio - Na última partida válida pela fase de grupos da Libertadores, o Flamengo enfrenta o Junior Barranquilla no Maracanã, nesta quarta-feira, às 21h30. O Rubro-negro precisa de um empate para confirmar a primeira colocação no grupo A da competição.

A equipe colombiana ainda sonha com a classificação para as oitavas de final. Precisará vencer o Flamengo, torcer por uma derrota do Independiente Del Valle para o Barcelona de Guayaquil e ainda vai precisar tirar uma diferença de seis gols no saldo. Uma missão muito complicada para o Junior.

O retrospecto história está ao lado do Flamengo. Em cinco partidas entre as duas equipes, o Rubro-negro levou a melhor em todas. Foram três jogos pela Libertadores, dois em 1984 e outro no jogo de ida neste ano pela fase de grupos, e dois jogos na semifinal da Sul-Americana em 2017.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X JUNIOR BARRANQUILLA

Estádio: Maracanã

Árbitro: Patricio Loustau (Argentina)

Auxiliares: Gabriel Chade e Facundo Rodríguez (ARGENTINA)

FLAMENGO: Hugo; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira e Renê; Gerson, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho e Bruno Henrique; Lincoln. Técnico: Domènec Torrent.

JUNIOR BARRANQUILLA: Viera; Piedrahita, Viafara, Mera, Fuentes; C. Angulo, Moreno, Sanchez, Hinestroza, Borja, Gutierrez. Técnico: