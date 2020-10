Everton Ribeiro com a camisa do Flamengo (Foto: Daniel Castelo Branco / Agencia O Dia) Daniel Castelo Branco

Por O Dia

Publicado há 5 segundos

Rio - O Flamengo goleou o Corinthians no último domingo por 5 a 1, com ótima partida de Everton Ribeiro, que marcou um gol e deu duas assistências. Em entrevista à 'Globo', o meio-campista projetou as próximas partidas do Rubro-Negro na temporada, contra Internacional, São Paulo e Atlético-MG, e comemorou a fase artilheira pela equipe de Domènec Torrent.

"Estou tentando chegar mais próximo do gol, esse ano sem lesões e podendo jogar sem dor é muito melhor para o meu futebol. Estamos em um momento importante. Virada de turno e nos jogos decisivos temos que estar atentos a todos os detalhes. Um jogo em cima do outro, temos que usar todo o nosso elenco para buscarmos os objetivos que temos", disse Everton.