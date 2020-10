Campeonato Brasileiro.”rodada 13 - FLAMENGO x ATHLETICO-PR. Gol do Bruno Henrique. Foto de Daniel Castelo Branco. Foto de Daniel Castelo Branco

Por Venê Casagrande

Rio - O Flamengo volta a campo nesta quarta-feira para pegar o Junior Barranquilla, da Colômbia, no Maracanã, às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Como já está classificado e apenas um empate deixa o Rubro-Negro em primeiro do Grupo A, o técnico Domènec Torrent irá escalar uma equipe mista. Bruno Henrique, como está suspenso na próxima rodada do Brasileiro, contra o Internacional, não será poupado e estará entre os titulares.

A presença do camisa 27 nesta quarta-feira é um reforço e tanto. Artilheiro do Flamengo na competição, com três gols, o atacante voltou a se destacar, reativou o modo "oto patamar" e tem feito a diferença em campo. Desde que se recuperou da Covid-19, Bruno Henrique fez sete jogos, marcou cinco gols e deu três assistências. Isso quer dizer que ele tem mais de uma participação em gol por partida.

Para exemplificar o quanto Bruno Henrique evoluiu nos últimos jogos: antes de testar positivo para o novo coronavírus, o atacante havia disputado 20 partidas, feito oito gols e dado duas assistências, sendo 0,5 participação em gol por duelo. Os números estão longe de serem considerados ruins, mas o desempenho do atacante enão estava perto do que foi apresentado em outrora. Com o crescimento de produção nos últimos confrontos, o camisa 27 rubro-negro tem deixado os torcedores animados para ver aquele jogador de 2019.

FOCO NA SELEÇÃO:

Nos bastidores, Bruno Henrique confessou para pessoas próximas que tem um objetivo na cabeça: recuperar o recuperar o espaço perdido na seleção brasileira. Na próxima sexta-feira, o técnico Tite tem mais uma convocação para jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, e o atacante rubro-negro está focado para ser lembrado pelo comandante brasileiro.

Vale ressaltar que Bruno Henrique, antes da pandemia da Covid-19, havia sido convocado por Tite, mas, com a paralisação do futebol, o treinador precisou fazer uma nova convocação, e o camisa 27 não foi lembrado.