Por Lance

Publicado 21/10/2020 14:24 | Atualizado 21/10/2020 14:46

Rio - Rodrigo Caio seguirá sendo desfalque do Flamengo nas próximas partidas. Na tarde desta quarta-feira, o clube anunciou que exames constataram um edema ósseo no joelho direito e que o zagueiro já iniciou o tratamento. O atleta se queixou de dores no local após o retorno da Seleção Brasileira e já vinha realizando treinos específicos de fortalecimento muscular.



Após o retorno da Seleção Brasileira, o atleta Rodrigo Caio reclamou de dores no joelho direito. Exame constatou um edema ósseo no local. Iniciou tratamento e segue com os treinos específicos de fortalecimento muscular. #CRF — Flamengo (@Flamengo) October 21, 2020

Rodrigo Caio não entra em campo pelo Flamengo desde a vitória sobre o Barcelona de Guayaquil, em 22 de setembro. Contra o Athletico Paranaense, ele foi poupado e ficou no banco de reservas. Em seguida, se apresentou à Seleção para a disputa das Eliminatórias e desfalcou contra Sport, Vasco, Goiás e Red Bull Bragantino. Diante do Corinthians, na última rodada, o zagueiro foi poupado da viagem para fazer trabalhos de fortalecimento muscular.Sem Rodrigo Caio, Domenèc Torrent tem à disposição, para a partida contra o Junior Barranquilla, Léo Pereira, Thuller, Natan e Gabriel Noga. Gustavo Henrique, com um corte no testículo, entrou em repouso de três dias e só voltará diante do Internacional, no domingo.