Rio - A rotatividade no elenco do Flamengo feita pelo treinador Domènec Torrent ainda gera discussões. A filosofia de "rodízio" que vinha sendo criticadas por muitos, agora têm recebido elogios, visto a atual situação do time, que perdeu jogadores com a covid-19, lesões e convocações para a seleção brasileira. A escolha de rodar os atletas, passou a virar obrigação.

Em entrevista à ESPN, Sávio, ex-jogador e ídolo rubro-negro, defendeu e aprovou o rodízio implementado pelo técnico, porém, lembra que a filosofia ás vezes pode ser mal vista pela torcida.

"A questão de rodar muito o time, você vai agradar a muitos jogadores, porque se sentem mais confiantes e sabem que terão certa oportunidade. Agora, é claro, se pegar bem o torcedor, ele não gosta que rode o time. Principalmente quando se vem de um 2019 de um time formado praticamente com 11 jogadores", disse Sávio.

Ainda de acordo com o "anjo loiro", o eterno ano de 2019 dificulta a aceitação, mas as circunstâncias que o time se encontra neste ano justificam.

"Quando você vem de um ano como foi e inicia 2020 mais ou menos como se terminou o ano, o torcedor se adapta a algo mais equilibrado. Eu, particularmente, não gosto de girar muito, mesmo sabendo que fui um ex-atleta. Mas, dentro da circunstância que se encontrou 2020, eu acho válido", completou o ex-jogador.

O Rubro-Negro vem de uma sequência de cinco jogos em 11 dias e, se prepara para enfrentar o Junior Barranquilla nesta quarta (21), no Maracanã, às 21h30 (de Brasília), pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. O time provavelmente vai usar uma escalação alternativa, o treinador já avisou que poupará os jogadores mais utilizados nas últimas partidas.

O Flamengo já está classificado para a próxima fase da Libertadores e a vitória ou empate servirá apenas para confirmar o primeiro lugar no grupo.