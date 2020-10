Thuler comemora o primeiro gol do jogo que teve assistência do companheiro de zaga, Léo Pereira Marcelo Cortes/Flamengo

Por MARCELO BERTOLDO

Rio - O Flamengo precisava apenas do empate para avançar na Libertadores. Na defesa do título, o Rubro-Negra poupou os titulares, mas mostrou força com os reservas em ação na vitória por 3 a 1 sobre o Junior Barranquilla, da Colômbia, nesta quarta-feira, no Maracanã, e avançou como líder do Grupo A. Em ritmo de treino, Thuler, Lincoln e Bruno Henrique comandaram a vitória.

Alheio às críticas e fiel à própria filosofia, o técnico Domènec Torrent promoveu um grande rodízio. Em relação à formação que iniciou a goleada por 5 a 1 sobre o Corinthians, domingo, pelo Brasileiro, apenas Vitinho e Bruno Henrique foram mantidos.

Com a vaga garantida para as oitavas de final da Libertadores, a comissão técnica confiou na evolução apresentada nos últimos jogos para reiterar as mudanças de olho no confronto com o Internacional, domingo, no Beira-Rio, valendo a liderança no Brasileiro. O gol de Thuler, com direito a assistência de Léo Pereira, após o escanteio cobrado por Vitinho, aos dez minutos, trouxe paz para o torcedor mais desconfiado.

Em ritmo de treino, o Flamengo se impôs se forçar. Vitinho com uma bola no travessão e outra defendida pelo goleiro Viera quase aumentou a vantagem. Com o futebol subindo de patamar, Bruno Henrique fez ótima jogada que originou o belo gol de primeira de Lincoln, aos 39 minutos.

Em vantagem, Dome sacou Willian Arão e Vitinho e deu vez à garotada com João Gomes e Lázaro. Com Diego um pouco mais recuado, o Rubro-Negro diminuiu o ritmo e perdeu intensidade, mas continuava soberano. O gol de Téo Gutiérrez, numa cochilada coletiva no contra-ataque, aos 23 minutos serviu de alerta para a equipe voltar a acelerar o jogo.

O terceiro gol parecia questão de tempo. Na cobrança de escanteio de Lázaro, Bruno Henrique subiu no terceiro andar para cabecear no ângulo e tranquilizar a torcida e administrar o resultado, sem sustos.

FLAMENGO: César, Matheuzinho, Thuler (Noga), Léo Pereira e Renê; Willian Arão (João Gomes), Diego e Vitinho (Lazáro); Michael, Bruno Henrique e Lincoln. Técnico: Domènec Torrent



JUNIOR BARRANQUILLA: Viera, Piedrahita, Ditta, Rosero e Fuentes; Moreno (Vásquez), Pico, Luis e González (Viáfara); Cetré, Borja e Téo Gutiérrez. Técnico: Luis Amaranto Perea



Local: Maracanã

Árbitro: Patricio Loustau (ARG)

Gols: 1º tempo: Thuler (10 minutos) e Lincoln (39). 2º tempo: Téo Guitiérrez (23), Bruno Henrique (29)

Cartões amarelos: