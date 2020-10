Arrascaeta Marcelo Cortes / Flamengo

Uruguai - O meia do Flamengo, Arrascaeta, foi eleito o melhor atleta uruguaio na temporada de 2019-2020. Ele foi premiado com o 'Charrúa de Oro', entregue pela Associação de Jornalistas Esportivos do Uruguai. Esta foi a 47ª edição do prêmio. O jogador não compareceu a festividade, mas enviou um vídeo que foi exibido no telão do evento.

"Olá! Primeiramente, gostaria de parabenizar todos os atletas premiados nesta tarde. Também quero agradecer a todos os jornalistas que votaram em mim para este prêmio tão importante. Infelizmente, não pude comparecer para receber o prêmio, mas deixo um grande abraço", disse o jogador.



Contratação mais cara da história do Flamengo, Arrascaeta foi destaque da equipe carioca conquistas do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores da América, em 2019, e da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana, em 2020. Além dos dois títulos estaduais conquistados pelo Rubro-negro.