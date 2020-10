Renê Divulgação

Rio - Em participação na Fox Sports, o lateral-esquerdo Renê falou sobre a fase de adaptação com que o Flamengo viveu com a mudança de treinador. A chegada de Domènec Torrent acabou fazendo com que a equipe vivesse uma irregularidade, porém, na opinião do atleta, a equipe está rendendo quase o esperado pelo espanhol.

"Tivemos uma fase de adaptação, porque eram metodologias diferentes, mas creio que estejamos rendendo 80% do que o Dome quer. São treinadores muito bons, que agregaram demais a nossa equipe", afirmou o jogador.



Pergunta sobre as diferenças entre Domènec Torrent e Jorge Jesus, Renê fez um perfil detalhado dos dois treinadores.

"O Jorge Jesus a gente tinha menos variação na forma de jogar e na equipe. O Dome gosta mais de mexer, tivemos nosso período de adaptação e evoluímos. Os dois são muitos estudiosos, gostam de estudar os adversários e a gente vê nas partidas como isso faz a diferença para a nossa equipe", disse.