Flamengo Luciano Belford/Agência O Dia

Por LANCE!

Rio - Na 18ª rodada do Brasileiro, os principais holofotes estarão apontados para o Beira-Rio, que, a partir das 18h15 deste domingo, será palco do aguardado duelo entre Internacional e Flamengo. Em jogo estará a primeira colocação, que seguirá com os mandantes, à frente pelo saldo de gols, no caso de um empate (ambos estão com 34 pontos). Ou seja, para alcançar a liderança inédita nesta edição, o Rubro-Negro precisará findar um jejum de cinco anos sem vencer na casa colorada.

Embora o Flamengo tenha se classificado às semifinais da Libertadores em 2019 no Beira-Rio, não houve vitória, mas, sim, empate (resultado que não interessa neste domingo). Pelo topo, a inspiração é no último triunfo por lá, o que ocorreu em julho de 2015, quando Paolo Guerrero estreou, marcando, e o Rubro-Negro venceu por 2 a 1, pela 12ª rodada do Brasileiro.



Desde então, foram quatro jogos no Beira-Rio, com três derrotas (todas por 2 a 1) e um placar de igualdade (1 a 1: justamente o já citado, ano passado).



AMPARO: ÓTIMOS NÚMEROS



O Flamengo vem de uma fase sublime. O time de Domènec Torrent está invicto há dez jogos, somando todas as competições, com incríveis 86.6% de aproveitamento e 26 gols marcados (e apenas 13 sofridos) neste período.



O catalão, contudo, adota um discurso pés no chão. Ao menos pelas palavras, dá para esperar um Flamengo, apesar da ótima sequência e da vilania na Libertadores passada, centrado e sem afobação em prol da liderança.



"Quando digo que é passo a passo, o mais importante é o Internacional. Mas não acabará o campeonato, nem se ganharmos nem se perdemos. São três pontos importantes, porque estamos empatados na classificação. Mas não vai acabar o Brasileiro. Não estamos nem na metade", salientou Dome, que viverá um duelo à parte, de estrangeiros, com o argentino Eduardo Coudet.