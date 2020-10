ICARO LIMAVERDE MARQUEZI Image ESTADÃO CONTEÚDO

Rio Grande do Sul - Na partida tratada como "final" do Campeonato Brasileiro deu empate. No Beira-Rio, Internacional e Flamengo fizeram uma grande partida. O Rubro-negro conseguiu buscar o empate no fim com o gol de Everton Ribeiro. O resultado de 2 a 2 manteve as duas equipes com 35 pontos. Os gaúchos lideram por conta do saldo de gols.

Na próxima rodada, o Flamengo volta a jogar no próximo domingo contra o São Paulo, no Maracanã. Enquanto isso, o Internacional vai até São Paulo enfrentar o Corinthians um dia antes.

A partida entre Internacional e Flamengo começou com uma imensa blitz dos colorados sobre os cariocas. Em apenas cinco minutos, os donos da casa já tinham criado duas boas chances de gol. Primeiro com Abel Hernández, que após falha da defesa rubro-negra não estava ligado e cabeceou errado. Depois, Heitor recebeu dentro da área e chutou para boa defesa de Hugo.

A pressão surtiu efeito e o Internacional abriu o placar aos seis minutos. Isla deu bobeira, Patrick recuperou a bola, entrou na área e rolou para Abel Hernández que dessa vez não deu bobeira e colocou a bola no fundo das redes do clube carioca.

No entanto, o Flamengo chegou ao empate logo na primeira chance que teve na partida. Aos 10 minutos, Pedro recebeu a bola, avançou com ela e finalizou forte, sem chances de defesa para o goleiro Marcelo Lomba, deixando tudo igual no Beira-Rio.

O Colorado sentiu bastante o gol do Flamengo. Com o empate, a equipe carioca começou a ter mais a bola e a ter o controle de jogo. Porém, uma nova falha da defesa rubro-negra fez o Internacional voltar a ficar na frente. Aos 24 minutos, Gustavo Henrique falhou e entregou a bola no pé de Thiago Galhardo. O artilheiro do Brasileiro não perdoou e fez o segundo dos donos da casa.

Com a vantagem no placar, o Internacional voltou a oferecer campo ao Flamengo, porém, a marcação do Colorado parecia mais certa. Aos 37 minutos, a equipe gaúcha quase fez mais um. Thiago Galhardo recebeu lançamento e finalizou cruzado, o goleiro Hugo Neneca está esperto e defendeu a bola.

Aos 42 minutos, o Internacional voltou a marcar com Thiago Galhardo. Porém, a jogada acabou sendo anulada porque o jogador colorado estava em condição irregular e o lance foi invalidado. O Colorado conseguiu manter o resultado e a vantagem até o intervalo.

O segundo tempo começou sem alterações nas equipes. Com quatro minutos, o Internacional quase ampliou. Edenílson cruzou, Abel Herrnández escorou e Marcos Guilherme finalizou na trave de Hugo Neneca. A resposta do Flamengo veio aos 12 minutos. Pedro recebeu girou e finalizou, Lomba defendeu e no rebote Filipe Luís chutou no travessão.

Aos 20 minutos, o Rubro-negro perdeu uma chance incrível de empatar a partida. Vitinho foi lançado, driblou o goleiro e finalizou, em cima da linha Heitor salvou, a bola voltou para Pedro e novamente o lateral colorado salvou a equipe da casa em cima da linha.

Eduardo Coudet fez alterações na equipe e chamou o Flamengo para dentro. A equipe carioca foi para cima e passou a dominar inteiramente a partida na segunda etapa. Aos 30 minutos, Pedro fez bela jogada e bateu cruzado, Gérson cabeceou para fora perdendo uma chance clara de empatar o jogo.

Com total posse de bola, o Flamengo buscou criar espaços para empatar o jogo. A pressão acabou dando resultado aos 49 minutos do segundo tempo. Gerson fez bela jogada e cruzou para Everton Ribeiro cabecear, sem chances de defesa para o goleiro Lomba.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL X FLAMENGO

Estádio: Beira-Rio (RS)

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Cartões Amarelos: Rodrigo Lindoso (INT), Thiago Maia (FLA), Vitinho (FLA), Thiago Galhardo (INT), Natan (FLA), Moledo (INT), Marcelo Lomba (INT), Rodrigo Dourado (INT), Arão (FLA)

Cartões Vermelhos -

Gols: Abel Hernández (INT), Pedro (FLA), Thiago Galhardo (INT), Everton Ribeiro (FLA)

INTERNACIONAL: Marcelo Lomba, Heitor, Rodrigo Moledo, Uendel e Edenilson; Thiago Galhardo (William Pottker), Rodrigo Lindoso (Musto), Marcos Guilherme (Rodrigo Dourado), Zé Gabriel, Patrick e Abel Hernández (D'Alessandro) / Treinador: Eduardo Coudet

FLAMENGO: Hugo ‘Neneca’; Mauricio Isla, Gustavo Henrique, Natan e Filipe Luís; Arão (Lincoln), Thiago Maia, Gerson e Everton Ribeiro; Vitinho (Michael) e Pedro / Treinador: Domènec Torrent