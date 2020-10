Por O Dia

Concordo — Thiago Maia (@tmaia29) October 25, 2020

Rio - O Flamengo ficou apenas no empate contra o Internacional, no último domingo e deixou escapar a chance de assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Durante a partida e após o jogo, alguns torcedores criticaram Thiago Maia, afirmando que o atleta não teria feito boa partida. Nas redes sociais, o jogador concordou com a crítica de um torcedor e fez uma postagem no perfil pessoal.