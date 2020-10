Everton ribeiro Marcelo Cortes / Flamengo

Por Lance

Rio - A postura aguerrida do Flamengo foi destacada por Everton Ribeiro no empate em 2 a 2 com o Internacional, na noite deste domingo. Em entrevista ao canal Premiere na saída do gramado do Beira-Rio, o camisa 7 destacou a forma como ambas as equipes atuaram.

"Foi um grande jogo. O Inter consegue se impor dentro de casa e foi um belo jogo. Sofremos com a marcação deles. Criamos bastante no segundo, mas estava difícil sair o gol, saiu no fim", disse.



Aos seus olhos, a maneira como o Rubro-Negro conseguiu arrancar o empate fez o desempenho no Beira-Rio soar como satisfatório.



"A bola estava difícil de entrar. A gente queria a vitória, mas como foi o jogo, esse pontinho conseguido no final, foi importante. Mais um bom resultado fora de casa. Ponto final, fora de casa, valeu o esforço...", declarou.

O Flamengo volta a campo pelo Brasileiro no dia primeiro de novembro, contra o São Paulo, no Maracanã.