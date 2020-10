Daniel Cabral em treino do Flamengo Divulgação Flamengo

Por Lance

Rio - Além de Bruno Henrique, Diego Alves e Lázaro, o meia Daniel Cabral também viajou para Porto Alegre, na manhã desta segunda-feira, e se junta ao elenco principal do Flamengo que segue em Porto Alegre após o 2 a 2 com o Internacional. A preparação do time será finalizada em Curitiba, onde o Fla enfrenta o Athletico, na quarta às 2130, pelas oitavas de final da Copa do Brasil.



Meia de 18 anos com passagem pela seleção de base - foi campeão mundial sub-17 na última temporada -, Daniel Cabral estendeu seu vínculo com o Flamengo na última semana. Agora, seu contrato é válido até outubro de 2025.