Rio - O Flamengo firmou uma parceria com a PUC-Rio e, em colaboração com uma das universidades mais renomadas da América Latina, os Esportes Olímpicos rubro-negros passarão a desenvolver projetos na área de tecnologia e inteligência. Atualmente, a pasta já faz uso de programas e softwares que ajudam a potencializar os resultados esportivos.

"A parceria com a PUC-Rio visa acelerar o desenvolvimento tecnológico dos Esportes Olímpicos do Flamengo, nos propiciando a construção de ferramentas hoje restritas aos times de ponta no mundo. Queremos ser cada vez mais uma referência em termos de inteligência no esporte, pois acreditamos que a influência da tecnologia será grande nos próximos ciclos olímpicos. Estamos muito felizes em ter ao nosso lado uma instituição de pesquisa de excelência como a PUC-Rio", explicou Delano Franco, Vice-Presidente de Esportes Olímpicos do Rubro-Negro.